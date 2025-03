Lettera43.it - Tiger Woods conferma la relazione con Vanessa Trump

Ora è ufficiale:stanno insieme. Il campione statunitense del golf ha infattito, con un breve post e due foto sui social, lacon l’ex modella e moglie di Donald Jr., da cui ha divorziato nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio. «L’amore è nell’aria e la vita è migliore con te al mio fianco», ha scritto il 49enne. «Non vediamo l’ora di condividere insieme il cammino della vita. In questo momento apprezziamo la privacy per tutti coloro che ci stanno a cuore». Poco dopo, anche l’ex nuora del presidente americano Donaldha condiviso la foto in una story sul suo profilo Instagram. Tanti i commenti, tra cui quelli di Snoop Dogg e soprattutto di Ivanka, figlia del tycoon: «Sono molto felice per voi due». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@sono fidanzati: le precedenti relazioniPrima di intraprendere unacon– nata Pergolizzi nell’Upper East Side di Manhattan – è stata legata nel 1998 a Leonardo DiCaprio e nei successivi tre anni al principe e imprenditore saudita Khalid bin Bandar bin Sultan Al Sa’ud.