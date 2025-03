Liberoquotidiano.it - Thiago Motta, tsunami finanziario per la Juve: quanto è costato cacciarlo

In casasi cambia: via, dentro Igor Tudor. L'italo-brasiliano è stato sollevato dall'incarico per il suo carattere poco “rabbioso”, per uscire dal momento difficile, e per una stagione fallimentare che ha portato lasia fuori dall'Europa dopo l'eliminazione col Psg, sia dalla Coppa Italia (per mano dell'Empoli) sia distante dal quarto posto. Nove mesi poveri di soddisfazione, prima della decisione di Giuntoli di esonerarlo. L'addio diperò èuna cifra altissima alladal punto di vista economico. Aveva firmato un accordo triennale da 5 milioni netti a stagione, che conterrebbe anche un paracadute (la cosiddetta “break payment close”) in caso di licenziamento entro il secondo anno di contratto. Ciò ha significato per laspendere una quindicina di milioni solo per liberarsi dell'allenatore ingaggiato appena l'estate scorsa.