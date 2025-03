Ilnapolista.it - Thiago Motta, surreali gli ultimi allenamenti: continuava a parlare come se tutto stesse andando bene (Repubblica)

glise)La– quotidiano di John Elkann – descrive così gligiorni dialla Juventus. L’allenatore è stato licenziato ieri. La Juventus è stata eliminata dalla Champions (dal modesto Psg) agli spareggi prima degli ottavi di finale; in Coppa Italia dall’Empoli e in campionato è quinta e quindi al momento fuori dalla prossima Champions League.La Juventus ha licenziatoe assunto Igor Tudor, provando a rimediare a un errore che non immaginava potesse raggiungere dimensioni così ragguardevoli. L’allenatore uscente, arrivato tra le fanfare, ha deluso su ogni fronte, inclusa la gestione dello stato di crisi, di cui è sembrato che non avesse contezza,se non percepisse il pericolo della situazione nella quale la squadra era precipitata.