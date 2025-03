Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, l’italo-brasiliano è stato licenziato prima di pronunciare il discorso alla squadra: emergono le parole destinate a rimanere nel cassetto!

di RedazionentusNews24, l'ex tecnico bianconero è stato licenziato dalla società proprio poco prima di pronunciare il discorso motivazionale in vista della partita contro il Genoa. Ecco le parole che non arriveranno mai al gruppo.

«Dovete vincere per voi stessi, non per me: la mia carriera da allenatore andrà avanti a lungo, per voi giocare la Champions è un'occasione troppo grande da fallire o da rimandare. La vita di un calciatore è breve».