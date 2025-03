Liberoquotidiano.it - Thiago Motta, ecco le prime parole dopo l'esonero. La conferma: con la Juve è finita malissimo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Arrivano lunedì mattina ledichiarazioni ufficiali dil'deciso dallantus domenica pomeriggio. L'ex tecnico del Bologna, arrivato a Torino appena lo scorso giugno, lascia i bianconeri una eredità tecnica decisamente deludente (quinto posto a -1 dal Bologna in zona Champions, eliminata in Europa dal Psv e in Coppa Italia dall'Empoli, in casa, e reduce da due tracolli in campionato contro Atalanta, 0-4 allo Stadium, e 0-3 sul campo della Fiorentina), ma soprattutto uno spogliatoio stile-Vietnam, con tanti, troppo big sul piede di guerra. Il compito del traghettatore Igor Tudor sarà soprattutto quello di "normalizzare" la situazione e rivalutare il parco-giocatori, anche dal punto di vista economico in previsione del calciomercato estivo. E il primo della lista da recuperare sarà indubbiamente Dusan Vlahovic, finito ai margini con