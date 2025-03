Calciomercato.it - Thiago Motta, ecco le prime parole dopo l’esonero dalla Juventus

Il tecnico italo-brasiliano è stato rimpiazzato da Tudor sulla panchina bianconera.società a dirigenti e calciatori: ce n’è per tuttiAlla fineè arrivato. In tanti pensavano cheavrebbe avuto un’ultima opportunità contro il Genoa, e invece laha deciso di sfruttare la pausa per le Nazionali per operare il cambio alla guida tecnica.(foto Ansa) – Calciomercato.itSi ripartirà con Igor Tudor in panchina. Al croato è affidato il compito di centrare almeno il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League e poi in estate con calma si deciderà se andare avanti con lui o cambiare ancora allenatore. Intanto sono arrivate leufficiali di, affidate all’agenzia di stampa ‘Ansa’: “Ho vissuto momenti intensi, affrontati sempre con massima determinazione e volontà di migliorare ogni giorno – ha detto l’ormai ex allenatore della Vecchia Signora – Ringrazio la proprietà della Juve per avermi dato la possibilità di fare parte di questo grande club, la dirigenza e tutte le persone del club che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano, i giocatori per il lavoro e l’impegno profusi fin dal primo giorno insieme.