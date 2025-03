Liberoquotidiano.it - Thiago Motta, carriera compromessa? "Da dove può ripartire", voci sconcertanti

Una stagione fallimentare, con il rischio per la Juve di finire anche fuori dalla Champions League.a Torino ha deluso e domenica sera ed è stato esonerato dalla società, facendo spazio a Igor Tudor. Una decisione in controtendenza con la storia della Juventus, che ben poche volte aveva optato per esoneri a stagione in corso in passato, ma una decisione inevitabile per non peggiorare ancora di più una stagione che vede la squadra già fuori dalla Champions (per mano del modesto Psv) e dalla Coppa Italia (con il colpo dell'Empoli all'Allianz). Nel suo editoriale su Tuttosport, intanto, Andrea Pavan ha demolito: “Fino a qualche mese fa si guardava lui come a un mix dei migliori Guardiola, Mourinho e Van Gaal – un passo di quanto ha scritto – Ora è un allenatore esonerato con le peggiori contumelie come nemmeno quelle riservate ad Allegri.