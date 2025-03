Movieplayer.it - The Odyssey, Christopher Nolan lo sta realizzando come un film indie: "Non segue le indicazioni dello studio"

un regista indipendente, ma con un budget folle', eccogestisce la lavorazione dell'atteso adattamento dell'Odissea. Per la sua prossima fatica,ha deciso di cimentarsi con un classicol'Odissea di Omero. Nonostante l'ampio respiro della vicenda e un cast stellare che comprende alcune delle più grandi star di Hollywood, il metodo di lavoro diassimilerebbe il progetto a unindipendente,rivela John Leguizamo. "Ok, ha un budget folle, non è piccolo, malo gestisceunindipendente perché non fa quello che dice lo", ha detto Leguizamo in una recente intervista su Morning Joe della MSNBC. "Èun regista indipendente, ma con un budget folle". Il .