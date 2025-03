Game-experience.it - The First Berserker: Khazan convince la critica con voti positivi, ma non tutti sono d’accordo

Leggi su Game-experience.it

Il nuovo action RPG Thesta ricevendo un’accoglienza generalmente positiva dallaspecializzata, mapresenti delle eccezioni connon propriamente alti. Il titolo, che unisce combattimenti brutali e un’atmosfera cupa, ha conquistato punteggi altissimi da testate come Screen Rant e GamingTrend, che gli hanno assegnato il massimo dei(10/10). Anche altre recensioni, come quelle di PSU (9.5/10) e CGM (9/10), confermano la qualità del gioco.Sulle ormai note piattaforme aggregate, il gioco si mantiene su livelli molto buoni, con un punteggio di 80 su Metacritic (in seguito a 18 recensioni registrare sul noto aggregatore didella stampa specializzata) e 80 su OpenCritic. Tuttavia, noni recensorientusiasti: testate come GamingBolt (7/10) e Push Square (6/10) hanno evidenziato alcune problematiche che ne abbassano il giudizio complessivo.