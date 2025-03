The Boys – Stagione 5 | Antony Starr indossa il costume di Homelander in una nuova foto dal set

Leggi su Cinefilos.it

The5:ildiin unadal setMentre proseguono le riprese della quinta e ultimadi Thedi Prime Video, l’attoreha condiviso su Instagram unadel dietro le quinte del set insieme a due scatti di ritorno dallaprecedente e ad alcuni concept art non utilizzati. Nelladel setildie non sembra che siano state apportate modifiche sostanziali al suo. Si era infatti ipotizzato che il leader dei Sette avrebbe potutore un nuovo abito per questo finale didopo essersi avvicinato alla Casa Bianca nel finale della quarta.L’attore ha anche rivelato alcuni artwork per ildi Ryan (Cameron Crovetii) “Homeboy”, che non è mai stato realizzato.