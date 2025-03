Movieplayer.it - The Batman 2, svelati altri dettagli sul sequel con Robert Pattinson: sarà puro fantasy?

Mentre le riprese sono ancora lontane, sono emersiinediti sulche vedrà il ritorno alla regia di Matt Reeves Alla fine dello scorso anno è stato confermato che ildi Thedi Matt Reeves aveva subito un altro rinvio e non arriverà nelle sale prima del 1° ottobre 2027. Un'agenzia di stampa ha ora riportato che il film non dovrebbe più intitolarsi The- Part II, cosa che sembra ora confermata. Sul sito ufficiale della Warner Bros. Spain, ilè elencato come "UntitledFilm", ed è anche classificato come Azione/Avventura/Fantascienza/. Forse non significa molto, ma dato che il primo film è stato catalogato come Azione/Avventura, alcuni fan hanno interpretato questa nuova aggiunta come la .