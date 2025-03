Davidemaggio.it - TG1, Giorgia Cardinaletti annuncia il sold out dell’ex Cesare Cremonini

Altro che damnatio memoriae del proprio ex. Al TG1,è stata ‘costretta’ a celebrarne i successi. Nel corso dell’edizione odierna delle 20, la giornalista marchigiana si è infatti trovata a dover raccontare l’ultimo trionfo professionale di, suo fidanzato sino allo scorso novembre.Il momento all’insegna del gossip è iniziato sin dalle anticipazioni dei titoli del telegiornale: prima di ridare la linea a Marco Liorni, in onda con L’Eredità e il ritorno della scossa, lahato ilLIVE25, nuovo tour dell’artista bolognese in partenza dallo stadio San Siro di Milano il 15 e il 16 giugno.Infine la musica., a giugno l’inizio del tour. 13 stadi, tutto esaurito. La nostra intervistaè stato il breve comunicato letto dalla giornalista, che ha lanciato la news senza far trasparire alcun sentimento.