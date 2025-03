Anteprima24.it - “Testa al Foggia”, Iori volta pagina: non c’è tempo per disperarsi

Leggi su Anteprima24.it

di lettura: 2 minuti“Non possiamo concedere una cosa così, soprattutto al novantesimo, soprattutto perché la nostra prestazione è stata positiva. Il punto è che la partita era finita, e certi cali di concentrazione non dovevano succedere. Noi siamo venuti qui aggressivi, con voglia di fare e giocare. Devo pensare, anche, che davanti a noi avevamo la terza forza del campionato“. La sconfitta di Monopoli ha il sapore di tutte le altre: col Monopoli in casa, colin trasferta, con la Juventus alla terza giornata. Il tormentone di questa stagione tormentata è che il gioco non manca, è gradevole ed offensivo, anche se sono mancati i gol, perché mancava l’attaccante. Con il ritorno di, la Casertana ha ritrovato quell’identità che aveva guadagnato lungo il corso del campionato.La Casertana ha giocato bene, adottando un 4-2-3-1, che diventava 4-2-4 con Bunino che si affiancava a Vano per diventare seconda punta: “Mi porto a casa una buona prestazione e una buona interpretazione della gara.