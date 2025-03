Ilfattoquotidiano.it - Tesla in crisi, il socio storico contro Musk: “Serve un nuovo Ceo”. E i marchi fanno a gara per anticipare i dazi

“Il problema non è il suo impegno nel governo, ma dove spende il suo tempo. E quello non è a”. Con queste parole Ross Gerber, investitore esostenitore di Elon, ha chiesto all’amministratore delegato della casa automobilistica di farsi da parte per il bene dell’azienda. Gerber, 44 anni, non è tra i maggiori azionisti di– detiene 262.352 azioni su un totale di 3,2 miliardi – ma è a capo di Gerber Kawasaki Wealth Management, un fondo da oltre 100 milioni di dollari. La sua presa di posizione riflette il crescente malcontento tra gli investitori, allarmati non solo dal crollo delle azioni della società, ma anche dalle scelte politiche che hanno vistoprotagonista nelle ultime settimane. Negli ultimi due mesi,ha visto il suo valore dimezzarsi rispetto a dicembre, con un calo delle vendite in Europa e una crescente ostilità nei suoi confronti in Europa e negli Stati Uniti.