Agi.it - Tentano furto al supermarket e lanciano fumogeni per fuggire

AGI - L'autista di un bus, questa notte alle 1.40, transitando in via Prenestina 250, a Roma, ha segnalato al numero di emergenza 112, la presenza di quattro persone che, dopo aver danneggiato le telecamere del sistema di videsorveglianza, hanno cercato di accedere all'interno di un supermercato mediante forzatura della porta d'ingresso, nel tentativo di accedere al suo interno. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Casilina. I quattro soggetti, alla vista dei militari, sono saliti a bordo di una autovettura parcheggiata nelle adiacenze con il motore acceso, e sono fuggiti. I carabinieri hanno tentato di fermare i quattro ponendosi all'inseguimento del veicolo durante il quale, i soggetti hanno lanciato 2riuscendo così a dileguarsi e far perdere le loro tracce in direzione della tangenziale est.