Tennis Wimbledon -100 giorni | quasi sold out per edizione numero 138

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 mar. (askanews) – A 100dall’inizio dalla 138esimadi, l’All England LawnClub ha svelato il poster del grande slam in programma dal 30 giugno al 13 luglio 2025. Intanto è in crescita la domanda per accaparrarsi uno dei biglietti del Championships, con un record di iscrizioni alPublic Ballot. C’è stato un impressionante aumento delle richieste, con gli Stati Uniti, l’Italia e l’Irlanda tra i principali mercati internazionali che hanno mostrato un forte interesse a partecipare allaFortnight. Tutti i biglietti delPublic Ballot sono stati venduti e Keith Prowse, Official Hospitality Partner dei Campionati, ha riferito che i pacchetti di ospitalità per la Quinzaine sono in procinto di essere esauriti entro la fine di marzo, superando così l’anno scorso come primoout raggiunto.