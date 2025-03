Ilgiorno.it - Telemarketing selvaggio e pressioni per cambiare operatore: stangata da 300mila euro a Energia Pulita

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Un’altracontro il. Stavolta nel mirino del Garante della privacy è finita la srl, che propone contratti di fornitura di gas edelettrica: a valle del procedimento avviato nel novembre 2024, l’organismo presieduto da Pasquale Stanzione ha comminato una multa daalla società con sede legale in via Monti. Come sempre accade in questi casi, tutto è partito da una serie di segnalazioni, ben 82, “in materia di chiamate indesiderate realizzate in assenza di idonea base giuridica”. I diretti interessati hanno dichiarato che gli interlocutori avrebbero utilizzato “un linguaggio e tecniche commerciali particolarmente insidiose”. Il provvedimento “Sovente – si legge nelle motivazioni del provvedimento – l’telefonico, fingendo di chiamare per conto di un altro titolare del trattamento (competitor oppure uffici amministrativi di fantasia) informa l’utente circa la sussistenza di fantomatici problemi tecnico-amministrativi, bonus o rincari di tariffa, per poi proporre l’attivazione di una fornitura energetica proprio con”.