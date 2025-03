Thesocialpost.it - Telefonata di Meloni a Tajani, Salvini è nel mirino: “Quando è troppo, è troppo”. Furibondi

la tensione supera il limite, il rischio di rottura diventa concreto. Questo il clima che si respira ai vertici della maggioranza, con Giorgiae Antoniosempre più infastiditi dagli affondi di Matteo. La premier ha contattato il leader di Forza Italia, consapevole del suo malcontento nei confronti del vicepremier leghista, che continua a lanciare attacchi sui dossier più delicati senza alcun freno. L’ultimo affondo, firmato da Claudio Durigon, ha preso di mira, descritto come un ministro degli Esteri in difficoltà, bisognoso dell’intervento leghista per dialogare con Trump.Parole che, secondo, non sono state casuali ma frutto di una strategia studiata. Per entrambi, il limite è stato superato. La premier è consapevole che il vero bersaglio sia lei stessa e, pur avendo cercato di mantenere la calma fino al congresso della Lega, la situazione appare ormai insostenibile.