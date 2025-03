Ilnapolista.it - Telefonata di fuoco di Spalletti che non apprezza lo scherzo delle Iene ai calciatori non convocati in Nazionale

Leggi su Ilnapolista.it

Ladicontinuare a fare notizia anche dopo l’eliminazione contro la Germania in Nations League. Il celebre programma televisivo di Italia 1, Le, ha ideato una beffa telefonica in cui alcuni giocatori, ormai fuori dal giro della, sono stati contattati dall’imitatore Edoardo Mecca, che si spacciava per. Tra i nomi coinvolti figurano Mattia Perin, Davide Calabria, Armando Izzo, Jorginho, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, che hanno reagito con ironia alla chiamata e alle provocazioni.Non tutti però hanno gradito, come mostra il video pubblicato da Leun calciatore, definito “un grande bomber che ha giocato tanti anni nell’Inter” durante la trasmissione, ha preferito non stare al gioco e ha risposto : «Io non voglio più avere nulla a che fare con voi».