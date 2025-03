Formiche.net - Telco Usa, l’authority si muove contro i dispositivi cinesi a rischio

Il primo provvedimento del neoistituito Consiglio per la sicurezza nazionale della Federal Communications Commission,americana per le telecomunicazioni, sarà un’indagine “ampia” sui“made in China” presenti nelle infrastrutture di telecomunicazioni americane. Lo ha annunciato la stessa agenzia, con il presidente Brendan Carr, repubblicano “falco” sulla Cina (tanto che a novembre 2022 si era recato in visita ufficiale a Taiwan in qualità di membro della stessa commissione), ha spiegato che l’attenzione sarà rivolta ae servizi offerti da aziendegià bandite dalle reti statunitensi ai sensi del Secure and Trusted Communications Networks Act.La legge del 2019Questa legge, approvata nel 2019, ha incaricato la Federal Communications Commission di elaborare una lista di fornitori die servizi di telecomunicazioniche “rappresentano uninaccettabile per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o per la sicurezza delle persone negli Stati Uniti”.