Ilfattoquotidiano.it - “Teddy Reno ha 98 anni è un fico. Due anni fidanzati senza niente di fisico, ma quando un bacio si prolungava…”: la confessione hot di Rita Pavone a “Domenica In”

è sempre stata una donna sicura di sé, ma a “scalfire” il suo orgoglio ci ha pensato Ferruccio Merk Ricordi, conosciuto come. I due si sono sposati 57fa, superando pregiudizi legati alla differenza di età: lui ha 19più di lei.Ospite a “In” per presentare il suo nuovo libro, “Gemma e le altre”,ha parlato del marito e ha omaggiato le donne che hanno scelto la propria stradacompromessi. “Ho voluto parlare di queste donne perché credo che la società odierna abbia bisogno di certi messaggi. Non credo ci sia cosa più triste di sentire una ragazza dire ‘di lui non sono'”, ha dichiarato la cantante.Alla domanda di Mara Venier su che tipo di donna si consideri,ha risposto: “Penso di essere una donna che sa camminare con le sue gambe, che sa quello che vuole.