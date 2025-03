Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift ritorna su Instagram dopo 100 giorni: l’endorsement per l’album di Selena Gomez e Benny Blanco

rompe il silenziola lunga assenza dai social per tessere le lodi su I Said I Love You First, joint album dipubblicato il 21 marzo.Lo scorso sabato la voce di Shake It Off èta su, dove mancava da cento, quando aveva pubblicato l’ultimo post in occasione della data finale del mastodontico Eras Tour lo scorso 11 dicembre. La popstar ha postato una story nella quale ha lasciato un commento entusiasta sull’ultimo lavoro in studio della storica amica e collegarealizzato insieme a: “Amo da morire questo album. Oh mio Dio”, sono state le parole dellaaccompagnate dal link alI Said I Love You First., il messaggio perIl messaggio di supporto segna il primo dellasudel 2025: in precedenza la 35enne aveva già festeggiato il fidanzamento dinel dicembre del 2024, stuzzicando il suo coinvolgimento nelle imminenti nozze con un simpatico commento sotto la notizia del fidanzamento.