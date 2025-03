Abruzzo24ore.tv - Tasse in Abruzzo: Stangata da 40 Milioni, Ceto Medio nel Mirino

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - La Regioneha varato una manovra fiscale da 40di euro per affrontare il disavanzo sanitario, suscitando un acceso dibattito politico e sociale. La misura prevede una rimodulazione delle aliquote IRPEF, con l'obiettivo dichiarato di alleggerire il carico fiscale sui redditi più bassi e incrementarlo per il. Rete8+1Cityrumors+1 Nello specifico, l'aliquota per i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro scenderà dall'1,73% all'1,63%, mentre per coloro che guadagnano tra 28.000 e 50.000 euro l'aliquota aumenterà dal 2,63% al 3,23%. I redditi superiori ai 50.000 euro manterranno l'aliquota attuale del 3,33%. Questa decisione ha innescato una forte reazione da parte della Lega, che ha espresso preoccupazione per l'impatto sul, tradizionalmente considerato il motore economico della regione.