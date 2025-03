Inter-news.it - Taremi, parla l’allenatore dell’Iran: «Continua ad avere problemi. Attesa!»

Leggi su Inter-news.it

Amir Ghalonei si è pronunciato in vista della prossima sfidacontro l’Uzbekistan, indicando la situazione relativa alle condizioni fisiche di Mehdi.IL COMMENTO – Amir Ghalonei hato nella conferenza stampa di vigilia del match che l’Iran di Mehdigiocherà contro l’Uzbekistan nelle Qualificazioni dei Mondiali del 2026. Proprio a proposito dell’attaccante dell’Inter, il commissario tecnico della Nazionale iraniana ha espresso parole di preoccupazione in merito alle sue condizioni fisiche: «Mehdiad. Stasera potremo capire se sarà disponibile per la partita di domani».in dubbio per le prossime sfide? Iran dà indicazioni all’InterLA SITUAZIONE – Un eventuale problema fisico di non lieve entità, per, significherebbe un’ulteriore grana per l’attacco dell’Inter in vista dei prossimi impegni.