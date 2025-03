Internews24.com - Taremi Inter, il ct dell’Iran rivela: «Mehdi sta recuperando da un infortunio! Lo staff medico sta valutando…»

di Redazione, il ct: «stada un! Losta valutando.» Le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurroCosi il ct, Amir Ghalenoei, sulle condizioni dell’attaccante dell’, in vista della sfida di domani contro l’Uzbekistan. Il centravanti nerazzurro aveva saltato la precedente uscita della Nazionale per un problema fisico. La sua presenza va valutata anche nella partita di domani. Le parole del comissario tecnico.#TeamMelli manager Amir Ghalenoei: "has a problem, and tonight we will assess whether he can play tomorrow.”— Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) March 24, 2025 «La salute del giocatore è per noi più importante di ogni altra cosa.ha unsu cui sta lavorando loe stasera valuteremo se domani potrà giocare o meno.