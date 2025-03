Ilnapolista.it - Tapiro d’Oro a Spalletti per l’eliminazione in Nations League. Il Ct: «Dopo quel gol, ci sta bene»

ai quarti diper mano della Germania, l’Italia è costretta a leccarsi le ferite e Lucianoad incassare le critiche ma anche qualche sfottò.lo di “Striscia la Notizia”, per esempio, che ha consegnato all’attuale Ct azzurro il cosiddetto.“Striscia la Notizia” consegna il“Striscia la Notizia” ha pubblicato sui social un’anteprima del servizio girato nelle scorse ore a bordo di un Frecciarossa. Nelle immagini si vede Valerio Staffelli consegnare all’ex Napoli il poco ambito trofeo, e già c’è anche qualche dichiarazione.Leggi anche: In Germania è un eroe il raccattapalle 15enne che ha fregato l’Italia sul gol-figuraccia«Ora per il Mondiale sarà un po’ più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostantelo che si dice», ha affermato