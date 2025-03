Tapiro d’oro a Luciano Spalletti dopo l’eliminazione dalla Nations League | Un gol così neanche all’oratorio… – Il video

Leggi su Open.online

Quasi se l’aspettava,, ilche Valerio Staffelli gli ha consegnato oggi.dell’Italianella doppia sfida con la Germania, «attapirati» gli azzurri lo sono per davvero. Soprattutto per quel primo tempo da incubo e quel gol su calcio d’angolo preso – scherza Staffelli con– come «all’oratorio». Il Ct della Nazionale fa buon viso a cattivo gioco, mentre stringe tra le mani ilappena ricevuto: «In effetti per quel gol lì ci sta bene.». Filosofia a parte, per la Nazionale ora il cammino verso il Mondiale 2026 ora si fa più accidentato. Edeve concentrarsi su questo. «Ora per il Mondiale sarà un po’ più dura, ma vado avanti con questo gruppo nonostante quello che si dice», dice tornando serio il Ct toscano a Staffelli nell’intervista in onda stasera a Striscia la notizia.