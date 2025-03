Iodonna.it - Tanta musica, teatro e qualche piccola ma significativa parte in serie di successo. Con "Champagne" arriverà la consacrazione?

Francesco Del Gaudio è il giovane talento che interpreterà Peppino di Capri nel biopic, in onda su Rai 1. Con il suo debutto in un ruolo così importante, Del Gaudio si prepara a conquistare il pubblico con la sua performance. Ma chi è davvero questo attore, che da oggi diventa il volto di un’icona dellaitaliana? Film biografici: nuovi biopic,li, personaggi, attori guarda le foto Chi è Francesco Del Gaudio? La carriera da attore e musicistaNato a Pompei nel 1999, Francesco Del Gaudio ha sempre avuto una passione per le arti.