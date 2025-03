Tajani incontra la ministra svedese Busch focus sull’interscambio

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, hato alla Farnesina la vice primo ministro e ladell’Energia, delle Imprese e dell’Industria della Svezia, Ebba. Nel corso del cordiale incontro,hanno fatto il punto sugli eccellenti rapporti bilaterali italo-svedesi e hanno espresso la comune volontà di rafforzare ulteriormente il dialogo tra Roma e Stoccolma a cominciare dall’ambito commerciale.ha manifestato particolare apprezzamento per il considerevole flusso di investimenti svedesi in Italia e ha auspicato un’ulteriore intensificazione dell’interscambio tra il nostro Paese e la Svezia.I due ministri hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la competitività e l’efficienza della UE, anche investendo sulle energie rinnovabili per assicurare l’indipendenza energetica del continente.