Svolta VAR le decisioni verranno spiegate dagli arbitri in tempo reale allo stadio

Grosse novità a partire dalle prossime partite, la Lega a deciso: ecco cosa succederà con il VAR.Con un lungo comunicato la Lega Serie A ha annunciato un’importante novità per quanto riguarda il VAR e la gestione delle situazioni che prevedono il suo utilizzo. Sono due i provvedimenti annunciato: il primo riguarda la possibilità di visionare l’intervento della Sala VAR sui maxischermo degli stadi.“La Lega Serie A rende noto che, a partire dalla 30ª Giornata di Campionato, procederà ad integrare il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un`eventuale revisione del VAR in corso o di un controllo VAR di lunga durata”, si legge nel comunicato della Lega Serie A.VAR, l’arbitro annuncerà la decisione: ecco come è possibileLa seconda novità riguarda, invece, le nuove modalità con cui il VAR verrà gestito nel corso delle prossime partite di Coppa Italia.