Svolta Var, episodi sui maxischermi e spiegazioni live degli arbitri

(Adnkronos) – Grandi novità nell’utilizzo del Var. A partire dalla 30a giornata di Serie A, si procederà a integrare il segnale del Vardict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) suistadi, informando così gli spettatori presenti di un’eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata. Non solo. In occasione delle semifinali e della finale di Coppa Italia 2024/2025, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell’arbitro all’internostadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal direttore di gara dopo l`intervento del Var per On field review (Ofr). Attraverso l’implementazione di una specifica soluzione tecnologica, sviluppata dal partner Hawk-Eye, che si aggiunge all’attuale set-up della comunicazione arbitrale, in occasione dell’Ofr i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’ufficiale di gara.