Tvplay.it - Svolta Milan, Gimenez non convince: il nuovo bomber è impensabile

Leggi su Tvplay.it

Ilpoco soddisfatto dal rendimento offerto in campo da. Il club si è messo alla ricerca di uncentravanti.Si prepara a varare una rivoluzione il, nel corso dell’estate. I negativi risultati fin qui ottenuti hanno infatti spinto il management a mettere in cantiere diverse cessioni ed altrettanti acquisti, al fine di allestire una rosa maggiormente competitiva ad alti livelli. Tante le partenze previste come ad esempio quelle di Theo Hernandez e di Ruben Loftus-Cheek. Via anche Samuel Chukwueze e Tammy Abraham, destinato a fare rientro alla Roma. A sorpresa, in bilico, c’è anche Santiagoche, dopo un ottimo inizio, ha deluso le aspettative andando incontro a numerose prestazioni incolori.non: il(Ansa) TvPlay.