Calciomercato.it - Svolta in Serie A, gli arbitri spiegheranno le decisioni allo stadio. Zappi: “Impariamo dal rugby” | VIDEO CM.IT

Il presidente dell’Aia ha annunciato l’introduzione in Coppa Italia e inA della spiegazione da parte dell’arbitro per audio diffuso in tutto loe le immagini sui maxischermiUnaepocale per il calcio italiano. Dalle semifinali di Coppa Italia (Bologna-Empoli e Inter-Milan) infatti l’arbitro avrà la possibilità di intervenire in audio diffuso per tutto loper spiegare leprese dopo una on-field-review’. Per il resto del campionato in corso invece negli stadi sarà diffuso sui maxischermi il segnale del VARDict, le grafiche televisive trasmesse durante il controllo Var, per spiegare e informare i tifosi riguardo la revisione in corso. Una sperimentazione importante, già avviata in altre federazioni europee., presidente Aia – calciomercato.itA tal proposito ha parlato il presidente dell’Aia Guidoa Calciomercato.