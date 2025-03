Anteprima24.it - Sviluppo, innovazione e lotta alla burocrazia: la ricetta di Confindustria e Comune

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiConfronto ad ampio spazio tra industriali edi Benevento sullodelle aree interne in occasione della visita che Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha fatto nella nuova sede dell’associazione degli imprenditori in piazza Risorgimento là dove sorgeva lo sportello della Banca d’Italia fino ai primi anni di questo millennio. Mentre si è saputa la data dell’inaugurazione ufficiale della sede diche nascerà il prossimo 8 maggio,presenza del presidente nazionale diEmanuele Orsini si è colta l’occasione della presenza del primo cittadino per delineare una rotta con il Presidente diOreste Vigorito circa il futuro della Campania di nord est. I problemi sul tappeto sono grandi ma le idee e i progetti per il futuro non mancano.