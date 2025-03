Ilgiorno.it - SuperEnalotto, un 5 regala oltre 95mila euro a Milano

, 24 marzo 2025 – Lombardia baciata dalla Dea Bendata. Un fortunato ha centrato un “5” da 95.044,64. La giocata vincente è stata realizzata aal punto di vendita Sisal Bar Aspromonte S.N.C: di Xia Xiao situato in via Sacchini, 1. Una discreta somma anche se è “nulla” se paragonata alla vincita del Jackpot di 88,2 milioni direalizzata a Roma il 20 marzo scorso. Ora la caccia al "6" è ripartita con il Jackpot che arriva a 10,4 milioni diin palio per il concorso di domani sera martedì 25 marzo 2025. La combinazione vincente di sabato 22 marzo è stata: 15 – 28 – 45– 46 – 66 – 76 – numero jolly 44 – superstar 43. Per ogni dubbio consulta il nostro archivio delle estrazioni di. Lotto e 10eLotto.