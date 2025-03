Oasport.it - Superbike, GP Portogallo 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo oltre une mese di pausa torna in scena il Mondiale. Dopo l’esordio del Gran Premio di Australia, in questa occasione ci prepariamo per il Gran Premio del, secondo appuntamento stagionale, che andrà in scenda dal 28 al 30 marzo.Arriviamo alla tappa sullo splendido tracciato di Portimao con Nicolò Bulega ampiamente al comando della classifica generale con 62 punti contro i 36 di Alvaro Bautista ed i 35 di Andrea Iannone. Quarto Danilo Petrucci a quota 31, quinto Scott Redding con 30, quindi sesto Andrea Locatelli con 22, davanti a Sam Lowes con 21 e Toprak Razgatlioglu con 20.Il fine settimana lusitano si aprirà nella giornata di venerdì 28 marzo con le prime due sessioni di prove libere (ore 11.35 la FP1 e 16.00 la FP2), quindi sabato 29 marzo si inizierà a fare sul serio con la FP3 alle ore 10.