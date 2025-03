Calciomercato.it - Super offerta rifiutata: Osimhen ha scelto la Juve

Il futuro dell’attaccante nigeriano rappresenta uno dei nodi più importanti in vista della prossima sessione di calciomercato. Lo scenarioVictorsta continuando a far parlare di sé. In campo, dove con i suoi 26 gol e 5 assist sta trascinando il Galatasaray alla conquista della quinta stella, ma anche sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i riflettori di non poche big in giro per l’Europa sono puntati proprio sull’attaccante di proprietà del Napoli.hala(LaPresse) – Calciomercato.itIl bomber nigeriano – come noto ai più – in estate tornerà alle pendici del Vesuvio ma solo per poco. L’intenzione dell’area tecnica partenopea – a differenza di quanto fatto nella scorsa campagna estiva – è infatti quella di non portare per le lunghe il trasferimento di, suggellandone l’addio in tempi relativamente brevi.