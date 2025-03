Noinotizie.it - Sulle tracce di Enrico Pea Dal paesino di Serravezza alla Versilia

diPea: dal piccolodiprof. Romano PesaventoNella primavera del 1991, mi ricordo di aver trovato nei testi di qualche letteratura italiana il nome diPea, che attirò la mia attenzione e il mio interesse immediatamente; non posso oggi rammentare con certezza come e perché mi ritrovai di fronte a tale autore, ma, sicuramente, in quel periodo amavo viaggiare lungo le “vie galattiche del Novecento”,ricerca di novità e, probabilmente, l’aver letto alcune opere di Giuseppe Ungaretti mi incoraggio in tale direzione: entrambi avevano vissuto gli anni della gioventù in Egitto e ad Alessandria avevano consolidato la loro amicizia, soprattutto durante i gloriosi anni della “Baracca rossa”, luogo di ritrovo di alcuni intellettuali rivoluzionari anarchici.