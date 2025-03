Linkiesta.it - Sul litorale veneto un evento dedicato all’alta cucina e al vino

Due weekend, sei serate e dodici cene tra i ristoranti del littorale e la partecipazione di dodici chef stellati. Per quest’anno il Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice ha ideato assieme a Globetrotter Gourmet una nuova rassegna dedicata, coinvolgendo alcuni dei suoi più importanti protagonisti italiani con l’obiettivo di valorizzare l’offerta gastronomica locale. Nei fine settimana dal 9 all’11 e dal 16 al 18 maggio, prende così il via lo Jesolo Gourmet Festival, collocato in un periodo in cui la stagione turistica non è ancora alta e la laguna può essere vissuta con più lentezza.Chi troverete al FestivalIl programma è in corso di definizione, ma i nomi degli chef stellati che parteciperanno sono già noti. Daniele Lippi del bistellato romano Acquolina porterà a Jesolo il suo “puro Mediterraneo”, mentre Emanuele Scarello de Agli Amici di Godia (Udine) proporrà un menu transfrontaliero in cui laCroata si unisce a quella udinese e veneziana.