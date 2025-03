Ferraratoday.it - Sul bus senza biglietto, non fornisce le generalità poi spintona i carabinieri

Non ha il, poi tenta di sottrarsi al controllondo i. E’ quanto accaduto domenica 23, intorno alle 7.30, su un autobus in servizio sulla linea Cento-Ferrara. Appena giunti alla fermata di via del Lavoro, due controllori hanno infatti contattato le forze dell’ordine.