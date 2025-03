Suicidio assistito Marco Cappato rischia il processo per aver aiutato Massimiliano a morire in Svizzera | l’imputazione coatta

Leggi su Open.online

La giudice per le indagini preliminari (gip) di Firenze ha respinto la richiesta di archiviazione e disposto che il pubblico ministero formulia carico di, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, indagati per, un 44enne toscano affetto di sclerosi multipla a raggiungere laper accedere alle procedure di. Per la gip De Girolamo, secondo quanto riporta l’Associazione Luca Coscioni,non era mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale, ovvero una delle condizioni definite dalla Corte costituzionale per poter accedere al. In sintesi, la gip – che ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del fine vita – ha imposto alla procura di esercitare l’azione penale.