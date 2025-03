News.robadadonne.it - Suicida Alex Davide* Garuti, tiktoker non-binary di 21 anni. Il peso delle nostre parole.

Leggi su News.robadadonne.it

(they/he/she),non-, si èt? il 19 marzo a 21, nella sua abitazione di Sesto San Giov, in provincia di Milano. Alla base del gesto, probabilmente, ildidi cyberbullismo e di enby-trans-fobia.Ci sonoindagini in corso: i carabinieri stanno vagliando possibili implicazioni di terze persone e hanno già inviato una informativa alla Procura di Monza e, posta la continenza che notizie così dolorose impongono, è importante constatare come la stampa, ancora e sempre, continui a sovradeterminare le identità di generepersone, in particolare quando si parla di persone non-binarie.Si tratta di incompetenza, ma è un’incompetenza colpevole, se di mestiere fai giornalismo. Sbagliare i pronomi è violenza, scegliere arbitrariamente il nome da usare muovendosi senza troppo imbarazzo tra aggettivi binari per raccontare la vita, e la morte, di una persona non binaria significa farle misgendering: è mancanza di rispetto, nonché incapacità di raccontare la realtà.