Sudore, sangue. Quei tamponi che ritornano nei test del Dna

GARLASCO (Pavia)Non solo dalla scena del crimine, ma anche dal corpo di Chiara Poggi (foto) sono stati prelevati reperti biologici che potrebbero portare a identificare chi l’ha uccisa. All’epoca era un’indiscrezione, trapelata dal riserbo delle indagini poco dopo il delitto di lunedì 13 agosto nella villetta di via Pascoli. Dagli esiti degli esami tecnico-scientifici e dal confronto del Dna prelevato spontaneamente a tutte le persone della sfera familiare e delle strette conoscenze della 26enne, gli inquirenti attendevano risposte che non sono mai arrivate in quasi 18 anni. Dalle perizie entrate nei diversi processi a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, non è mai emersa la "prova regina", che già nelle prime indagini si cercava nella comparazione del Dna. Non una traccia qualunque e non databile, ma Dna misto aldella vittima.