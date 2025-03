Inter-news.it - Sucic si fa 120?: «Uno shock per il mio corpo, ma ripreso il ritmo!»

ha giocato? di Francia-Croazia, ritorno dei quarti di finale di Nations League. Il prossimo giocatore dell’Inter ha commentato così.RITORNO – Petarha perso ieri sera con la sua Croazia ai calci di rigore a Saint-Denis contro la Francia. Il centrocampista del 2003, dal primo giugno ufficialmente dell’Inter, ha commentato in questo modo la sua partita: «È stato un infortunio lungo, ma ora hoil. È stato unoper il mio: dopo 90 minuti il ??mioera stanco perché non giocavo da molto tempo, ma i miei polmoni no. Farò sempre del mio meglio, aiuterò la squadra, e anche questa volta è stato così. Ora è difficile parlare di qualsiasi cosa, eravamo in svantaggio per 2-0, con l’intenzione consapevole di non subire gol, sperando di renderci pericolosi in qualche transizione o in qualche contropiede, ma non ci siamo riusciti.