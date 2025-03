Inter-news.it - Sucic, ottima prestazione: rigori fatali per la Croazia! Sorride Pavard

Si chiude ai calci di rigore (3-0) la sfida tra Francia e, dove ha visto presenti anche i due interisti, Benjamine Petar. Per il francese solo panchina, mai chiamato da Didier Deschamps. Percorso diverso invece per il croato che gioca titolare per tutti i novanta minuti, e continua a spingere con qualità anche nei tempi supplementari. VANTAGGIO – Dopo il 2-0 dell’andata della, dovesi era messo in mostra negli ultimi dieci minuti, oggi il centrocampista in forza alla Dinamo Zagabria ma di proprietà dell’Inter, è sceso in campo con la maglia da titolare. Dopo un primo tempo di equilibrio nonostante le qualità di entrambe le squadre, la partita si sblocca solo nella ripresa. Al 51? si porta avanti la Francia grazie al gol su punizione di Olise. All’80’ arriva la doccia gelida per la, con Ousmane Dembele che trova il gol del 2-0 e regala alla Francia la possibilità di giocarsi i tempi supplementari.