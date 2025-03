Internews24.com - Sucic Inter, 120 minuti in campo con la Croazia: «Uno shock per il mio corpo, non ero più abituato»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, 120incon la: «Unoper il mio, non ero più» Le parole del centrocampistaÈ stata una vera e propria maratona quella vissuta da Petarcon la maglia della: oltre 120innella sfida dei quarti di finale di Nations League, persa ai rigori contro la Francia. Il centrocampista della Dinamo Zagabria, futuro acquisto dell’, è stato schierato a sorpresa dal commissario tecnico Zlatko Dalic dopo il lungo stop per infortunio. Ecco le sue parole nel post partita rilasciata ai microfoni di Gol.dnevnik.hr:LE PAROLE «Adesso sto riprendendo il ritmo partita, è stato unoper il mio. Il mioera stanco, i miei polmoni no, ma il mionon era piùa giocare così a lungo. In qualche modo sono riuscito a superare questi tempi supplementari.