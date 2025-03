Agi.it - Successo delle Giornate FAI di Primavera, oltre 400.000 visitatori

AGI - Sono400.000 gli italiani che hanno scelto di visitare i 750 luoghi speciali aperti in 400 città d'Italia in occasione dei 50 anni della Fondazione. Il luogo più visto è stato la Certosa di Parma, al secondo posto a pari merito Palazzo Clerici a Milano e Mausoleo Schilizzi a Napoli, terzo posto per Villa Il Vascello a Roma, quarto per Porta Nuova e Cavallerizza di Palazzo dei Normanni a Palermo, quinto per il secondo piano di Palazzo Reale - Appartamento del Principe a Torino. Questi luoghi, visitati in due giorni da migliaia di persone, sono lo specchio di un'Italia che si riconosce nel proprio patrimonio di storia, arte e natura e che vede nelleFAI una preziosa opportunità di crescita culturale. Iniziofestoso Un festoso inizioche si rinnova dal 1993 e che anche quest'anno, nonostante il maltempo che ha colpito diverse regioni d'Italia, ha visto centinaia di migliaia di persone organizzarsi per scoprire nelle grandi città così come in piccoli borghi 750 luoghi d'arte, cultura e natura in 400 località - molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco noti - aperti per l'occasione grazie all'impegno e all'entusiasmo dei volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti - cittadini di domani - appositamente formati per narrare le meraviglie del loro territorio.