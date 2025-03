Unlimitednews.it - Successo casalingo per Detroit, 8 punti realizzati da Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –dinella notte italiana della regular-season dell’Nba.Di fronte agli oltre ventimila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons hanno superato i New Orleans Pelicans per 136-130 nonostante i 40, tra gli ospiti, di un immarcabile McCollum, top-scorer per distacco dell’incontro; tra i padroni di casa, 26di Holland e una buona prova dell’azzurro Simone, che entra nelle rotazioni e chiude con un bottino di 8, 2 rimbalzi e un assist in 19 minuti di impiego.Sesta vittoria consecutiva per Oklahoma City: i Thunder espugnano per 103-101 il parquet dei Los Angeles Clippers con 26siglati da Gilgeous-Alexander, meno prolifico rispetto ai suoi standard abituali grazie ad un’ottima performance della difesa californiana.