Studenti, ecco come studiare. E divertirsi

Un percorso di diversity & inclusion portato avanti per abbattere stereotipi e discriminazioni. È attraverso questa visione che, a Sesto San Giovanni, si sono incrociate le strade di RS Italia e di tanti giovanidelle scuole elementari e medie. Il player, specializzato in soluzioni di prodotti e servizi per clienti industriali, e una realtàGirls Tech, che si impegna a combattere gli stereotipi di genere e a creare un ambiente inclusivo nel mondo tech, hanno così avviato un progetto per favorire l’accesso alle materie scientifiche e tecnologiche, organizzando gli Stem Days. Attraverso attività didattiche e laboratori, i giovani alunni possono sperimentare la robotica, il coding e la programmazione di videogiochi in modo interattivo, scoprendo il lato più divertente della tecnologia.