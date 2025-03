Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia: stasera un nuovo servizio sui premi di “Affari Tuoi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Questa serala, in onda su Canale 5, mostra un’altra combinazione ricorrente: pacchi conaltissimi nella fase finale del gioco che richiamano maggiormente l’interesse del pubblico di, anche se poi verrà assegnata una vincita povera.La, l’indagine suidei pacchi nella fase finale diIn un gioco basato sulla fortuna ogni partecipante deve avere la stessa probabilità di vincere e di perdere. Ma questo adnon avviene: lo ha confessato Max Giusti nel podcast Tintoria (settembre 2024), in cui ha detto che ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata. Budget sostanzialmente in linea con quello rispettato nell’attuale stagione condotta da Stefano De Martino, come confermato dall’inchiesta dilae dal ricercatore di economia applicata Gianandrea Giacchetta, il quale ha anche prodotto uno studio sull’attuale stagione dida cui emerge che le vincite non sono legate al caso, ma all’intervento del “Dottore” che, proprio per rispettare la strategia aziendale, decide di far vincere grosse somme ad alcuni concorrenti e far perdere altri.